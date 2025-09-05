Türkiye, Azerbaycan'da düzenlenen "Uluslararası Yıldızlar" ödül töreninde İç Anadolu Birliği (İÇAN) Genel Başkan Yardımcısı, Esdap Başkanı ve Gastronomi Şefi Şükran Çiftçi tarafından en iyi şekilde temsil edildi. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren bu prestijli gecede, Çiftçi "Yılın Master Şefi" ödülüne layık görüldü.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Azerbaycan'da düzenlenen "Uluslararası Yıldızlar" ödül töreninde İç Anadolu Birliği (İÇAN) Genel Başkan Yardımcısı, Esdap Başkanı ve Gastronomi Şefi Şükran Çiftçi, "Yılın Master Şefi" ödülüne layık görüldü.

Şükran Çiftçi, ödül töreninde sergilediği tevazu, hanımefendilik ve gastronomi alanındaki başarılarıyla büyük beğeni topladı.

Azerbaycan basınının da ilgi odağı olan Çiftçi'nin bu başarısı, hem İç Anadolu Birliği'ni hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

İç Anadolu Birliği Genel Başkanı İsmet Taş ise, Şükran Çiftçi'nin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'da mükemmel şekilde temsil edildiğini ifade eden Taş, "İç Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcımız, Esdap Başkanı, Gastronomi Şefimiz Şükran Çiftçi, Azerbaycan'da, "Uluslararası Yıldızlar" ödül töreninde, ülkemizi en mükemmel bir şekilde temsil etti. Yılın Master Şefi ödülünü alan başkanımız, bizim göğsümüzü kabartarak gururlandırdı. Tevazusu, hanımefendiliği ve başarıları ile dikkat çeken başkanımız, Azerbaycan basınının ilgi odağı oldu. Başkanımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz." dedi.