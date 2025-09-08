Bursa'da İnegöl Belediyesi, Pazar günü Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde mücadele eden filenin sultanları ile 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile karşılaşan milli takımımızın müsabakaları için dev ekran kurdu. Her iki karşılaşmada da İnegöl tribünü milli takımlara tam destek verdi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de Pazar günü milli heyecan yaşandı. Voleybolda filenin sultanlarının dünya kupası finalinde karşılaştığı İtalya müsabakası, futbolda ise Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımımızın oynadığı İspanya maçı için İnegöl heykel meydanında dev ekran kuruldu. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla yapılan maç gösterimlerinde yüzlerce vatandaş milli takımları desteklemek için bir araya geldi.

15.30’da başlayan Voleybol Dünya Kupası final müsabakasında Türkiye Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı. Filenin sultanlarının muhteşem mücadelesi her ne kadar şampiyonlukla sonuçlanmasa da Dünya 2’nciliği ile tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de taraftarlar büyük coşku yaşadı. Alınan bu büyük başarı vatandaşları gururlandırdı.

Karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Alper Taban da izledi. Büyük heyecana sahne olan müsabakada İnegöl tribünü filenin sultanlarına tam destek verdi.

Aynı günün akşamında ise futbolda 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımımız kritik bir maça çıktı. Konya’da oynanan müsabaka, İnegöl’de yoğun katılımla şehir meydanında dev ekrandan takip edildi. Milli maç öncesi vatandaşlara İnegöl Belediyesi tarafından 6 Eylül şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kapsamında yapay zeka ile hazırlanan video gösterimi sunuldu.

Karşılaşmada ise her ne kadar millilerimiz istenen sonucu alamsa da İnegöl tribünü 90 dakika desteğini kesmeden sürdürdü.