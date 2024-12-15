Bursa'da İnegöl Belediyespor voleybol takımı, TVF 2. Lig 13. Hafta müsabakaları kapsamında misafir ettiği Süreyyapaşa Gençlik karşısında hata yapmadı. Rakibine set vermeyen İnegöl temsilcisi, salondan 3-0 galip ayrıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor voleybol takımı, 13 hafta müsabakaları kapsamında bugün 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda İstanbul temsilcisi Süreyyapaşa Gençlik’i konuk etti. Antrenör Vural Kökçe nezaretinde hafta boyunca maça çok iyi hazırlanan ve zorlu rakibi karşısında ortaya koyduğu performansla alkış alan İnegöl Belediyespor, rakibine set dahi vermeden salondan 3-0 galip ayrılmayı bildi.

Maça her iki takım da istekli başlarken, ilk anlardan itibaren Turuncu Lacivertli temsilcimiz üstünlüğünü hissettirdi. Zorlu geçen ilk seti İnegöl Belediyespor 25-21 kazanmayı bildi. İkinci sette benzer çekişme devam ederken, bu seti de temsilcimiz 25-20 kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Son sette sürprize izin vermek istemeyen İnegöl Belediyespor’da galibiyet isteği ile oyuncular rakibini mat etmeyi başardı ve seti 25-18 kazandı.

Bu sonuçlarla karşılaşmayı 3-0 galip tamamlayan İnegöl Belediyespor, puanını 15’e yükselterek ligde 9’uncu sıradaki yerini korudu. Aynı zamanda İnegöl Belediyespor voleybol takımı bu maçla birlikte son 3 haftada 3 galibiyet elde ederek önemli bir çıkışa imza attı. Geride kalan 2 haftada turuncu lacivertli temsilcimiz Çaycuma ve Arges’i mağlup etmeyi başarmıştı.