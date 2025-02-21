Bursa İnegöl'de kar yağışının etkisini arttırmasıyla 3 ayrı müdürlükten 80 dolayında personel ve 20 araçla sahaya inen Belediye, merkezde tuzlama kırsal bölgelerde ise kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de önceki gün başlayan kar yağışı bugün itibariyle merkezde de etkisini arttırdı. Karla mücadele çalışmaları kırsalda vardiyalı şekilde 24 saat aralıksız sürüyor. Yağışın artmasıyla Fen İşleri Müdürlüğüne ilave olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu. Şu an sahada 3 ayrı müdürlük 80 dolayında personel ve 20 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı açılan yolları kısa sürede tekrar kapattığı için ekipleri sürekli ring halinde. Bölgelere ayrılan İnegöl’ün kırsal mahallelerinde sürekli olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor. Merkezde ise Temizlik İşleri Müdürlüğü araçlarıyla ana arterler başta olmak üzere tuzlama çalışması yapıyor. Aynı zamanda personeller kaldırımlardaki karları temizliyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN UYARI

Öte yandan İnegöl Belediyesi kış tedbirlerine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kar lastiği olmayan araçlarla yola çıkılmamasına özen gösterilmesi istenirken, kırsal bölgelere ulaşım için de zincirsiz yola çıkmayın uyarısı yapıldı. Merkezde de hem kar lastiği hem de takip mesafesi ve ani fren gibi kurallara riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.