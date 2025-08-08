Bursa Gürsu’daki yangın faciasında, 80 dönümlük mesire alanı içinde yer alan ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan Gürsu Belediyesi’ne bağlı Kule Orman Park Kır Lokantası tamamen yanmıştı. Kül yığınına dönen yapının, yanmış malzemelerinin temizlenmesi ve kaldırılması işlemleri tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi’ne ait mesire alanı içerisindeki kır lokantası toplamda 430 metrekarelik bir alandan oluşuyordu. Lokanta, 250 metrekarelik bir alanda konumlanmış ve ilçe halkının hizmetine sunulmuştu. Vatandaşların ilçe içinde sosyalleşebilmelerine imkân tanıyan lokantanın, 180 metrekarelik alana inşa edilen özel seyir terası ise herkes tarafından beğeniliyordu.

Çıkan büyük yangının ardından mesire alanında yer yer yanmış bölümler hâlen mevcutken, lokanta ve seyir terası tamamen küle döndü.

Gürsu Belediyesi, alandaki tüm temizlik çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde, alanın tamamen yeniden planlanarak yeni bir sosyal tesisin yapımına başlanması bekleniyor.