Bursa'nın Gürsu ilçesindeki yangın faciasında dair açıklama yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ağaçlandırma kampanyası ile ilgili bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Milli ağaçlandırma gününde seferberlik düzenleyerek vatandaşlarla el birliği ile fidan dikimi yapacaklarını açıklayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, tespit çalışmalarının sona erdiğini, temizlik işlemlerinin süreceğini ve bölgede titiz bir çalışma sürdüğünü aktardı.



Başkan Işık ayrıca , faciada kaybettiğimiz gönüllü vatandaşlarımızın adlarını da hatıra ormanı kurarak yaşatmak istediklerini belirtti.