Bursa'da Gemlik Belediyesi, ilçeye park, meydan ve yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Balıkpazarı Mahallesi Çukurbahçe Mevkii ve Küçük Kumla Mahallesi Köy içinde bulunan iki ayrı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediyesi Başkanı Şükrü Deviren, İlçe genelinde metruk bina yıkımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Özellikle bazı binaların vatandaşın sadece mal güvenliği değil, can güvenliğini de tehlike altına soktuğuna dikkat çeken Başkan Deviren, kötü niyetli bazı gruplarında uğrak noktası olan bu binaların tespit edilerek mülkiyet sahipleriyle görüşmelerin ardından yıkım çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi. Başkan Deviren, kaçak yapılarla mücadelenin de devam ettiğini vurgulayarak, metruk bina yıkımlarıyla birlikte ilçeye nefes aldıracaklarını söyledi.