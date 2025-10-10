Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Nilüfer Belediyesi eski başkanı Turgay Erdem'in gözaltına alınması ile ilgili açıklama geldi. Bursa'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlarından yürütülen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındığı belirtilirken, Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 firarinin arandığı açıklandı.BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, 10 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Aklama” suçlarına odaklandı.

Operasyon, Bursa merkezli toplam 3 ilde eş zamanlı düzenlenirken, 23 şüphelinin hedef alındığı operasyonda, aralarında Bursa Nilüer Belediye eski başkanı Turgay Erdem'in de olduğu 21 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 24 ikamet, 8 şirket adresi ve 12 araçta arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu arada firari 2 şüpheli için de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceğini açıkladı.