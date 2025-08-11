Diyarbakır’da 8-10 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile toplam 7 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.BURSA (İGFA) - Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş etabında, 54 ilden 1275 sporcu madalya için kıyasıya mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler, gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vurdu.

ALTIN MADALYA AHMET GÜNGÖR’DEN

Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Ahmet Güngör, U21 75 kilo kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya kazandı. Gümüş madalyalar ise U21 kategorisinde Aleyna Sanal, büyükler 67 kiloda Batuhan Şahin ve büyükler +84 kiloda Faruk Zeytinci’den geldi.

Bronz madalyalar ise Ahmet Güngör (büyükler 75 kilo), Esma Nur Aslan (U21 +68 kilo) ve Deniz Aslantaş (gençler 61 kilo) tarafından elde edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, toplamda 7 madalya ile turnuvayı tamamlayarak karatedeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Sporcuların nefes kesen mücadeleleri, izleyicilerden büyük alkış aldı.