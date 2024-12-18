Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesiste üretilen boruların hammaddesi yüzde 100 geri dönüşümden elde edilirken, parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunulacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da her alanda çiftçiyi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal geleceğini şekillendirecek, suyun verimli kullanımını sağlayarak bereketli topraklara hayat katacak önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Ovaazatlı Mahallesi’nde kazandırılan Tarım Plast Fabrikası (Damla Sulama Boru Üretim Tesisi), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

8 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan tesis, çiftçilerin ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek şekilde tasarlandı. Tesiste, 1000 metrekarelik alanda damla sulama borusu üretimi, 500 metrekarelik alanda ise gübre dolum ve dağıtım işlemleri gerçekleştiriliyor. Üretilen boruların hammaddesi ise yüzde 100 geri dönüşümden elde ediliyor.

Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklardan ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor. Tesis, günlük 72 bobin yuvarlak boru ve 36 bobin yassı boru üretim kapasitesiyle çiftçilerin ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayacak. Yıllık olarak da yuvarlak boruda 7600 kilometre, yassı boruda ise 28.500 kilometre üretim gerçekleştirilecek.

“ÖNÜMÜZE BAKARAK KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her zaman çiftçinin yanında olduklarını, sorunlarını dert edindiklerini, dertlerine çözüm bulmak için de gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Göreve geleli 9 ay olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, “Göreve geldiğimizde ‘Ekibimizle birlikte 6 ayda Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili birçok konuyu toplarlar, Nilüfer Belediyesi’nde olduğu gibi koşa koşa devam ederiz’ dedik. Ancak hangi konuyu ele alsak altından başka bir konu daha çıktı. İnşallah yılbaşına kadar birçok sorunu tedavisiyle birlikte ortaya koyacağız. Önümüze bakarak koşmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar da durmadık. Bursalıların hizmetkarı olarak altyapıdan üstyapıya kadar her konuda çalıştık” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son iki ayda 730 milyon lirasının kesildiğini hatırlatan Başkan Bozbey, “Bu para halkın parasıdır. 730 milyon lirayı Bursa’nın ekonomisine katsaydık ticari hacmi 3 milyar lira olacaktı. Bizim dönemimizdeki SGK ve vergi borçları için tıkır tıkır ödeme yapıyoruz. Kesilenler daha önceki dönemin borcudur. Biz silkelenmiyoruz, dimdik ayaktayız. Bundan sonra da yapacağımız her hizmeti halkımızın geleceğine katkı sağlamak için yapacağız. Kesintilere rağmen hizmeti sürdürüyoruz. Kapatılan muslukları vatandaşımızın, çiftçimizin lehine açarak kullanıyoruz. Hizmetlerin yapılıyor olması bundan dolayıdır. Halkımız bize destek oldukça kimse bizim sesimizi kesemez, kestiremez” dedi.

“TESİSİMİZ ÜRETİCİLERİMİZE NEFES OLACAK”

Tesisin açılışında büyük emekleri olan Tarım peyzaj AŞ’ye teşekkür eden Başkan Bozbey, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de su kaynaklarını korumak adına önemli bir adım attıklarını belirtti. Suyu en ekonomik şekilde değerlendirmeyi ve üreticiye sunmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Ülkemizdeki su kaynaklarının yüzde 77’si tarımsal sulamada kullanılıyor. Suyun verimli kullanımı ve modern sulama tekniklerinin uygulanması artık bir zorunluluktur. Bu tesisimiz hem doğaya hem de üreticilerimize nefes olacaktır. Sadece belediyelerin bunları yapması yeterli değil. Devlet de destek vermelidir. Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’ni büyük bir mutlulukla açıyoruz. Önümüzdeki günlerde başka alanda sıvı gübre fabrikası için de çalışmalara başlıyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçirerek üreticimizle buluşturacağız” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, projeyle bir taraftan modern tarıma geçişin sağlandığını, bir taraftan da Bursa suyunun korunduğunu söyledi. Verimliliği artırarak tarım yapanları desteklediklerini anlatan Yeşiltaş, "Tarlada mahsulün bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Kentin sorunlarını çözme ve halka hizmet etme noktasında tüm engelleri aşacağımıza söz veriyoruz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, insanın ve yaşamın olduğu her yerde tarımın olduğunu belirtti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, yıllarca atıl duran tesisin yeniden hayat bulmasının ilçenin geleceği ve çiftçiye destek olma anlamında büyük bir adım olduğunu dile getirdi. Tesisin yeniden faaliyet geçmesine öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Erdem, “İlçenin gelişimine katkı sağlayacak, istihdam oluşturacak, yerel ekonomiyi canlandıracak yeni bir dönemin başlangıcına da adım atıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri, bu hizmet döneminde Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle bir bir yerine getireceğiz” dedi.

Konuşmalar sonrasında Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle tesis hizmete açıldı.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezerek üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.