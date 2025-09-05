Tohumdan hasada çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 50 ton siyez buğdayını piyasa fiyatının üzerinde alarak çiftçiye nefes oldu.BURSA (İGFA) - Fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, tarımda ürün kalitesinin artması ve üreticinin hak ettiği fiyatı alabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Keles ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde düzenlenen buğday alım törenine; BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen, Tarım A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı katıldı.

50 TON ALIM İLE ÇİFTÇİYE ÖNEMLİ DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de törene telekonferans ile bağlanarak, piyasa değeri 15-16 lira olan siyez ve karakılçık buğdaylarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından kilogramı 20 liradan alınacağının müjdesini verdi.

Buğday alımları; Harmancık ilçesine bağlı Nalbant ve Ballısaray, Keles ilçesine bağlı Avdan, Yazıbaşı ve Gököz, Yenişehir ilçesine bağlı Yazılı ve Karacabey ilçesine bağlı Karakoca mahallelerinde faaliyet gösteren çiftçilerden yapıldı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yalnızca 9 ton olan buğday alım miktarı, bu yıl 50 tona çıkarılarak ciddi bir artış sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, bu miktarı 2026 yılında daha da artırmayı hedefliyor.

Başkan Bozbey, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yaşamının her alanında olduğu gibi üreticinin de daima yanında olduklarını belirterek, “Bugüne kadar fide-fidan desteğinden ekipman yardımına kadar birçok alanda çiftçimize katkı sunduk. Şimdi ise üretilen siyez buğdayını BESAŞ aracılığıyla satın alıyoruz. Piyasa koşullarının üzerinde, kilogramını 20 liradan alarak hem çiftçinin emeğini koruyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Çiftçimizin emeğinin değer bulması her zaman önceliğimiz olacak” dedi.

Yazıbaşı Köyü Muhtarı Muhammer Kılınçaslan da Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği sayesinde bölgede siyez buğdayı üretiminin ciddi oranda arttığını söyledi. Kılınçaslan, ‘’Öncelikle yüzde 70 hibeyle siyez buğdayı tohumu verildi. Ekiminden hasadına kadar her aşamada destek sağlandı. Biçerdöver ücretsiz olarak gönderildi ve ürünümüz hasat edildi. Şimdi ise buğdayımız satın alınıyor. Seneye inşallah daha fazla ekeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmanın sürdürülmesi adına çiftçilere yönelik desteklerini artırarak sürdüreceği kaydedildi.