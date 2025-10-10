Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesinde 2025-2026 dönem stajı yapan üniversite ve lise öğrencilerine dönük oryantasyon eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin farklı hizmet birimlerinde staj yapan üniversite ve lise öğrencilerine yönelik, kurumu tanıtmak, hizmet motivasyonlarını artırmak, kendi aralarında kaynaşmalarını sağlamak, hizmet birimlerini tanıtmak ve çalışan personelle iletişimlerini güçlendirmek amacıyla oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki eğitimde, Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin tanımı, faaliyet ve yetki alanları, hizmet standartları, öğrencilerin uyması gereken kurallar, tabi oldukları mevzuat ile ödev ve sorumlulukları anlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından asayiş, narkotik ve terörle mücadele konularında stajyerlerin farkındalıklarına artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği, bağımlılık konularında eğitim verildi.