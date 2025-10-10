Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, ilaç yokluğunun her yıl sonunda ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Sorunun ana nedenini güncellenmemiş İlaç Fiyat Kararnamesi olarak göstererek kalıcı çözüm çağrısı yaptı. Ortak çalışmalar ve yerli üretim teşviki önerildi.MARDİN (İGFA) - Mardin Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Fatih Oral, her yıl sonunda yaşanan ilaç yokluğu sorununun bu yıl da ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları’nın konuya ilişkin çözüm önerilerini defalarca dile getirmesine rağmen, ilaç yokluğunun kronik bir hale geldiğini vurguladı. Oral, sorunun yalnızca ilaç temininde yaşanmadığını, aynı zamanda dünyada kullanılan yeni nesil ilaçların Türkiye’ye ulaşmaması nedeniyle hastaların bu tedavilerden mahrum kaldığını ifade etti.

SORUNUN KAYNAĞI: GÜNCELLENMEYEN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ

Oral, ilaç yokluğunun temel nedeninin, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan İlaç Fiyat Kararnamesi’nin günümüz ekonomik koşullarına uygun olmaması olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın ilaç alımında kullandığı Euro kuru, reel piyasa kuruna göre oldukça düşük kaldığı için ilaç firmalarının piyasaya ilaç sunmadığını söyledi. İlaç şirketlerinin kârlılığı önceleyen tutumları ve yerli ilaç üretiminin neredeyse olmaması, sorunu daha da derinleştiriyor.

ECZACILAR MAĞDUR, SORUMLU DEĞİL!

Eczacıların, yüksek enflasyonun ekonomik yükü altında ezildiğini ve ilaç yokluğunun olumsuz etkilerini omuzladığını dile getiren Oral, “Tedavi süreçleri kesintiye uğrayan hastalarımız eczane eczane dolaşarak ilaç arıyor. Eczacılarımız ise büyük bir çabayla vatandaşların ihtiyaç duyduğu ilaçları temin etmeye çalışıyor. Ancak sorunun kronikleşmesi, hastaların ilaca erişememesine ve eczacıların mesleklerini icra edememesine neden oluyor” dedi.

KALICI ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Oral, ilaç yokluğuna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tüm tarafların görüşlerinin alındığı ortak bir çalışmayla sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. İlaç Fiyat Kararnamesi’nin güncellenmesi, ilaca erişim engellerinin kaldırılması, sürdürülebilir bir ilaç temin politikası oluşturulması ve yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Oral, “En temel sağlık hakkı olan ilaca erişim için acil ve kalıcı adımlar atılmalıdır” çağrısında bulundu.