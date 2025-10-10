AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek Mardin'in adalet alanındaki ihtiyaçlarını görüştü. Milletvekili Kılıç, Midyat adliye sarayının inşaatının hızlanması gerektiğini belirterek Bakan Tunç'a teşekkür etti.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ziyaret ederek Mardin ve ilçelerinin adalet alanındaki ihtiyaçlarını masaya yatırdı.

Görüşmede, Mardin ve ilçelerindeki adliye binalarında eksik olan araç ve malzemelerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Kılıç, özellikle Midyat ilçesinde yapımı devam eden adliye sarayının tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Kılıç, “Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Mardin’imizin adalet alanındaki sorunlarını ve taleplerini kendilerine ilettik. Sayın Bakanımızın Mardin’e gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.