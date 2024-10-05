Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Gemlik ilçesindeki Kumsaz Plajı’nda sahil temizliği yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması için örnek bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Gemlik Kumsaz Plajı’nda düzenlenen etkinlikte, belediye personeli ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları topladı. Belediye personelinin takdir toplayan çalışmasına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver de eşlik etti. Sahil temizliğinin ardından Mehmet Emin Direkçi, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yaz sezonunun bitmesiyle sahilleri tekrar elden geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, toplumda temiz çevre hassasiyetini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi personeliyle birlikte sahil temizliği yaptıklarını belirtti. Etkinliğe bölge halkının da ilgi göstererek temizliğe katıldığını ifade eden Mehmet Emin Direkçi, “Yaz sezonunun bitmesiyle sahil bölgesini en ince detayına kadar tekrar elden geçiriyoruz. Eksik ve aksaklıkları gideriyoruz. Daha temiz çevre için belediye personelimizle birlikte de Kumsaz Plajı’nda temizlik yaptık. Daha sonra halkımızla buluşarak görüş ve düşüncelerini dinledik. Bursa aslında bir deniz kentidir. Sahillerimizi daha kullanılır hale getirmek istiyoruz. Turizme daha fazla katkısı olmasını arzuluyoruz. Mavi Bayrak sayısını da arttırmak için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bursa’yı hep birlikte güzelleştireceğiz” dedi.