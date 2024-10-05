Keşan Belediyesi tarafından “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle, etkinlik düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde düzenlenen etkinliğe; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, Belediye Başkanvekili Rasim Ergene, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, belediye meclis üyeleri, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve öğrenciler katıldı.

Barınak sakini hayvanlar ile keyifli anlar yaşayan öğrenciler; onların dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklar ve gençler hayvanlar hakkında yeni bilgiler öğrenirken, sokak hayvanları ile empati kurmanın ve onlara sevgi göstermenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etti.

DOĞRU: “CANLILARIN KORUNMASI VE REFAH SEVİYELERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Etkinlikte konuşan ilk olarak, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru söz alarak, şunları söyledi: “4 Ekim tüm dünyada, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında bir araya geldiler. İnsanların, hayvanlara iyi davranmalarını, hayvanların daha iyi koşullarda beslenmeleri ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliğini kurdular. Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği ilk kez 1908 yılında kurulmuştur. İnsanlar hayvanlara karşı yapılan haksızlıkların farkına vararak onları korumak için bir şeyler yapmak istiyordu. Bu doğrultuda çalışan dernekler birleşerek Hollanda’nın Lahey kentinde Dünya Hayvanları Koruma Federasyonunu oluşturdular. 1931 yılında İtalya’nın Floransa kentinde toplanan bu kuruluş 4 Ekim’i Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü olarak kutlanmaktadır. Hayvanlarda insanlar gibi doğanın en önemli parçalarıdır. Hayvansız bir dünya düşünülebilir mi? Dünyada insanlar için en yararlı varlıkların başında hayvanlar gelir. Her hayvanın var oluşunun bir sebebi ve faydası vardır. Belediyemiz de tüm hayvanların korunmasının yanında sokaklarda olan canlıların korunması ve refah seviyelerini arttırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece 4 Ekimler, 4 Nisanlarda değil; yılın 365 günü çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İnsanlar nasıl herkesi sevmek zorunda değillerse hayvanları da sevmek zorunda değillerdir. Ancak, insanlara gösterdikleri saygıyı hayvanlara da göstermeleri gerekmektedir. En basit şekliyle kaldırımda bir şeyler yiyen kedi, köpek veya kuş rahatsız etmemek için yolunuzu değiştirmek bile saygı örneğidir.Bölgemizde bilinçli, duyarlı bireyler ve sivil toplum kuruluşları özveri ile hayvanların refahı için çalışmaktadırlar. Bu duyarlı birey ve sivil toplum kuruluşları belediyemiz ile işbirliği içerisindedirler. Kendilerine göstermiş oldukları duyarlılık ve hassasiyet için belediyem adına çok teşekkür ederim.”

“BÖLGEMİZE HİZMET VERİYORUZ”

Doğru sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyemiz bölgenin en büyük bakımevine sahiptir. Bu büyüklük sadece fiziki büyüklük değildir. Her yıl binlerce hayvanın rehabilitasyonu gerçekleştirilmektedir. Çevre ilçe ve beldeler ile yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde bölgemize hizmet vermektedir. Bakımevimizde kedi, köpek, güçten düşmüş, terk edilmiş yük hayvanları ve bakıma muhtaç kuşlar için bakım ünitelerimiz mevcuttur. 4 Ekim vesilesi ile farkındalık oluşturmak, hayvanların sesi olmak adına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu gün burayı ziyaret eden öğrencilerimize, ağaç yaş iken eğilir atasözünden yola çıkarak genç dimağlara hayvan sevgisini, hayvana saygıyı ve en önemlisi hayvana merhameti öğretmeliyiz.Hayvan haklarına sahip çıkmamız seçim değil zorunluluktur. Belediye olarak hayvanların sesi olabilmek adına yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmek zorunda ve karalılığındayız.”

Programda daha sonra Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan söz aldı.

ÖZCAN: “TRAKYA’DA BU GENİŞLİKTE BİR HAYVAN BARINAĞI YOK”

Etkinliğe katılanlara, “Hoş geldiniz” diyerek, sözlerine başlayan Özcan, şunları söyledi: “2004 yılında göreve başladığımda, mezbahanın orada kötü bir hayvan bakım yerimiz bulunuyordu. Bu durum beni rahatsız etti. Uzun uğraşlar sonucunda, Orman Bakanlığı burayı bize tahsis etti. Yetkililere teşekkür ederim. Gururluyum, çünkü Trakya’da bu genişlikte bir hayvan barınağı yok. 2005 yılında, o dönem ki veteriner hekimi arkadaşlarımızla kısırlaştırma operasyonları başlattık. Şuana kadar 10 bin civarında kısırlaştırma yapıldı. Dünya hepimizin ve Allah’ın yarattığı canlılarız. Bu canlılarda, Allah tarafından yaratıldığı için saygı hak ediyorlar. 72 bin metrekarelik bir alanımız var ve hayvanların rahatça dolaşabilecekleri alanlarımız var. Başıboş at ve eşek içinde yerimiz var. İmkanlarımız arttı ve bunun için mutluyum.”

“YAZIN, EVLERİNİZE DÖNERKEN ONLARI LÜTFEN YALNIZ BIRAKMAYIN”

Başkan Mehmet Özcan,sözlerine şöyle devam etti: “Yaz döneminde, yazlılara gidilirken kedi ya da köpek yavrularını alıyorsunuz. 3-4 ay sonra yavrular yetişkin hayvanlar oluyorlar. Sezon bitip evlerinize dönerken bırakılan hayvanlar sahillerde kalıyorlar. Evlerinize dönerken onları lütfen yalnız bırakmayın. Nasıl aldıysanız, büyümüş vaziyette evlerinize götürün.”

“HAYVANLAR LEHİNE DÜZENLEYİCİ BİR ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Hayvanlarla ilgili gündemde olan yasayla ilgili de, konuşan Başkan Özcan, “Hayvanlar lehine düzenleyici bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Biz, öldürmeye karşıyız. Çünkü Allah’ın verdiği canı yine Allah alır. Dolayısıyla, Hayvanları Koruma Günü’nde bizlerle konuşamayan ama hareketleriyle bizleri sevdiğini ya da korktuğunu gösteren hayvanları korumak için elimizden geleni yapacağız. Çocuklarımızın burada bilinçlenip, gideceğini temenni ediyorum. Ülkemizin birçok yerinde bu genişlikte ve büyüklükte, ekip olarak barınaklara daha çok sahip olalım.” dedi.

Vektör mücadelesinde özveriyle çalışan personellere plaket verildi. Etkinliğe konuk olarak katılan sanatçı Derviş’in, sahne almasının ardından öğrenciler barınağı gezdiler. Etkinliğin sonunda öğrencilere, kedi ve köpek maması ve çeşitli hediyeler verildi.