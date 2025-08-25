Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükorhan ilçesindeki muhtarların talep ve önerilerini dinlemek, çözüm yolları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak istişare toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesindeki mahallelerin önceliklileri belirlemek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen toplantıda, madde bağımlılığıyla mücadele ve olası yangınları önleme konularında bilgilendirme yapıldı.

Muhtarların talep ve önerilerinin de alındığı programda, fide ve fidan desteği, ibadethanelerin temizliği ve sosyal yardımlar konularında yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Öte yandan Büyükorhan ilçe merkezinde bulunan Mobil Sağlık Otobüsü de gün boyunca sağlık taraması hizmeti verdi.

Yapılan istişare toplantısının çok verimli geçtiğini belirten muhtarlar, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.