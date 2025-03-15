Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, Osmangazi’de yıllardır çözülemeyen altyapı ve üstyapı sorunlarını göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek güzel günleri hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede düzenlenen iftar programları Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde devam etti. Hamitler Kapalı Pazar Alanı’nda yaklaşık 4500 kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

“Yatırımlarımıza devam ediyoruz”

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Her akşam bir ilçede iftar programına katılarak 17 ilçeyi dolaştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, kentin en büyük ilçesi olan Osmangazi’nin sorunlarını da bildiklerini belirtti. Bugüne kadar çözülmemiş olan altyapı ve üstyapı çalışmalarını göreve geldikten sonra hızlı bir şekilde ele aldıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Bizler, Hamitler Mahallesi’nin sorunlarını biliyoruz. Burada kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan gelen talepleri yerine getiriyoruz. Hamitler’in yüzü gülsün, mahallelerimizin yüzü gülsün istiyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın öne çıktığı Ramazan ayının tüm coğrafyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında Yunuseli Kalemdar Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. Başkan Bozbey, Bursa 1965 Samsunspor Taraftarlar Derneği'ni de ziyaret ederek mahalle halkıyla sohbet etti.