Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, AFAD bünyesinde ağır ve orta akrediteye sahip arama kurtarma ekiplerinin lider ve lider yardımcılarıyla bir araya gelerek olası bir afet ve acil durum halinde etkin ve hızlı müdahalede bulunmak amacıyla istişarelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, AFAD bünyesinde ağır ve orta akrediteye sahip arama kurtarma ekiplerinin lider ve lider yardımcılarıyla bir araya gelerek olası bir afet ve acil durum halinde etkin ve hızlı müdahalede bulunmak amacıyla istişarelerde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), AFAD bünyesinde ağır ve orta akrediteye sahip Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, İNDAK, BAKUT, NAK, İHH, AKUT ve ANDA arama kurtarma ekiplerinin lider ve lider yardımcılarının katıldığı koordinasyon toplantısına ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Fatih Işık, AKOM’un kurulmasının ardından hızlı bir şekilde aksiyon alarak çalışmaları başlattıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde 17 ilçede bulunan afet işlerinin müdür ve sorumluları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Işık, “Son olarak Bursa'da bulunan orta ve ağır seviye akredite arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldik. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sağlayabileceği katkıları hem de sivil toplum kuruluşlarının bize sağlayabileceği katkıları konuştuk. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, kentte güç birliğini çok önemsiyor. Acil durumlarda iş birliğinin sağlanmasını önemli buluyoruz. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarını AKOM çatısı altında koordine etmek istiyoruz” dedi.