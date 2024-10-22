Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyet Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) -Konya'da Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Batı Trakya’daki Müslümanlarla bağların çok kuvvetli olduğunu ifade ederek, “Kültürümüz, dilimiz, yaşantımız birbirine çok benziyor. Dolayısıyla sadece Türkiye’yle Batı Trakya arasında değil, Konya’yla da çok özel bir bağ var. Bu bağın yaşatılması adına ziyaretiniz çok kıymetli. İnşallah bu ziyaretleri artırarak devam ettirelim” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya’yı daha önce bir kez ziyaret ettiğini anımsatan Başkan Altay, “Bir başlangıç oldu. Bundan sonra fırsat buldukça biz de Batı Trakya’daki kardeşlerimizi ziyaret etmeyi bir görev addederiz. Müslüman nüfusun ayakta kalması, hayatını devam ettirebilmesi noktasında sizlerin çok büyük emek ve fedakarlığı var. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem de Konyalılar olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli İl Müftümüze de ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Konya olarak her fırsatta misafirlerimizi ağırlamaya dikkat ediyoruz. Çünkü Konya, Hz. Mevlana’nın şehri. Sadreddin-i Konevi’nin şehri. Şems-i Tebrizi’nin şehri ve kadim bir kültürü var. 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirdeyiz. Anadolu eğer bugün Türk yurduysa bunda Selçukluların çok büyük emeği, katkısı, hizmeti var. Biz de aynı anlayışla geçmişten aldığımız mirası bugüne taşımak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz” değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, ziyaretin önemine değinerek, “Biz her zaman ve her yerde Türkiye’den feyz alıyoruz. Ama bugün farklı bir ziyaretimiz oldu. Bir taraftan ecdat yadigarı mirası görme imkanımız oldu, bir taraftan da onların mirasçıları olan Konya sakinleriyle, Konya idarecileriyle görüştük. Valimize, belediye başkanımıza, il müftümüze bize misafirperverlik gösterdikleri için son derece müteşekkiriz” diye konuştu.

“TÜRKİYE’Yİ KALBİMİZDEN ÇIKARAMADILAR”

Türkiye’den alacakları çok örnekler olduğunu da kaydeden Başmüftü Aliş, “Bu örnekleri aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Böyle devam ettiğimiz sürece sırtımız yere gelmez diye inanıyoruz. Türkiye’den uzak olduğumuz günleri unutmuş değiliz. Türkiye’yi kalbimizden çıkaramadılar. Türkiye’yi unutmamız mümkün değil. Biz Avrupa ülkesi olduk ama bizim kökenlerimiz Türkiye’de. Buraya geliyoruz, çünkü burada akrabalarımızla, soydaşlarımızla görüşüyoruz. Burada yürütülen hizmetleri göz önünde bulundurarak biz de bu minvalde devam etmeye çalışıyoruz” açıklamalarını yaptı.