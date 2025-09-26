Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Eylül 2025 tarihindeki 6 seferini iptal etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Eylül 2025 tarihindeki 6 seferin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler arasında Bursa-Mudanya, İstanbul-Eminönü/Sirkeci ve Armutlu (İhlas) hatları yer aldı.

Buna göre, an itibariyle iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

BUDO, hava koşullarının düzelmesiyle seferlerin de normale döneceğini duyurdu.