2026 yılı sona ermeden Buca Metrosu’nun temel kazılarını tamamlamayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, hattı Gaziemir yönünde ilerletecek çalışmalara başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Buca Metrosu’nda kazı yapan dört TBM (tünel kazma makinası) bu hattaki görevleri bitince Fuar İzmir istikametine konuşlandırılacak. 2027 yılının sonuna kadar Üçyol’dan başlayıp, Buca’yı geçen tüneller Fuar İzmir’e ulaşmış olacak. Buca Metrosu güzergahının uzatılmasıyla birlikte 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ’a da ulaşım kolaylaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Dört tünel açma makinesinin (TBM) aynı anda çalıştığı hatta tünel kazılarında yaklaşık yüzde 84 seviyesine gelindi.

Buca Metrosu tünel kazılarının 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ancak mevcut projeyi geliştirerek hattı uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi kazı çalışmalarını burada bırakmayacak. Bu hattaki dört TBM Fuar İzmir yönünde kazı çalışmalarını sürdürecek.

ÜÇ YENİ İSTASYON YAPILACAK

Buca Metrosu, Üçyol, Zafertepe, Bozyaka (giriş - çıkış yapısı), General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarından sonra, depo sahasının yapılacağı Fuar İzmir bölgesine uzanacak.

Böylece, başlangıçta 13,5 km olan hat uzunluğu 17,8 km’ye ulaşacak ve fuar bölgesindeki son istasyonun ardından depo sahasıyla tamamlanacak. İlave tünel kazılarının da yaklaşık 1 yıl sürmesi ve 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Çamlıkule İstasyonu’ndan sonra hattın uzamasıyla birlikte, Fuar İzmir istasyonundan önce 3 yeni istasyon daha yapılması planlanıyor. Bu 3 istasyonun yapımı için fizibilite etüt raporu ve ulaşım etüt raporunun tamamlanması bekleniyor. Böylece Buca’yı boydan boya kat ettikten sonra Gaziemir’e de ulaşacak Buca Metrosu üzerindeki toplam istasyon sayısı, bir de giriş - çıkış yapısıyla 15’e ulaşacak.

GÜNDE 400 BİN YOLCU TAŞINACAK

Hattın uzatılması Fuar İzmir’in hemen bitişiğinde bulunan 25 bin kişinin istihdam edildiği ESBAŞ’a ulaşımı da kolaylaştıracak. Buca Metrosu için, toplam 108 araçtan oluşan 18 setlik sürücüsüz metro aracı filosu oluşturulacak.

Bu araçlar, mevcut metro hatlarımız ve İZBAN ile entegre olacak bu hat üzerinde her gün 400 bin yolcu taşıyacak.

Araçların bakımının yapılması için Fuar İzmir bölgesinde yapılacak depo sahası, 80 bin metrekare kapalı alan içinde atölye ve ofis binalarını da barındıracak.