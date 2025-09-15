Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Konferansı gerçekleşti.BURSA (İGFA) - 16’ncısı düzenlenen ve 3 gün süren konferansta; sağlık, enerji, ulaştırma, mühendislik eğitimi, savunma sanayi, finans, işletme ve benzeri alanlarda akıllı uygulamalara odaklanan güncel konular ele alındı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen “Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Konferansı”na, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından birçok akademisyen katıldı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, BTÜ’nün yapay zekâ alanında uzmanlaşan bir üniversite olduğunu vurgulayarak, “Bu doğrultuda, üniversitemizin tüm bölümlerinde yapay zekâ dersi okutuluyor. Ayrıca, TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistemi Çağrısı kapsamında iki yıl üst üste destek almayı başaran sayılı üniversitelerden biriyiz. Bu çalışmaların somut karşılığını ise son dört yılda 20 basamak birden yükselerek Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 27’nci sıraya yerleşerek aldık” ifadelerini kullandı.

REKTÖR YARDIMCISI TONGUÇ: ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK ETKİNLİKLERLE BİLİMSEL GELİŞİMİ DESTEKLİYOR

ASYU Konferansı’nın, BTÜ’nün ‘yapay zekâ ve akıllı uygulamalar’ vizyonuyla paralellik gösterdiğini ifade eden Rektör Yardımcısı Tonguç, şunları sözlerine ekledi: “21 yıl önce temelleri atılan bu konferansın bugün geldiği nokta, akıllı sistemler alanında ne kadar ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Öte yandan böyle gelenekselleşmiş bilimsel konferansların üniversitemizde düzenlenmesini destekliyor ve teşvik ediyoruz. Genç ve dinamik bir üniversite olarak, bu tür akademik etkinliklerin hem öğrencilerimiz hem de akademik camia için büyük önem taşıdığına inanıyoruz.”

DEKAN HAKAN GÜRKAN: YENİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ SUNULACAK

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gürkan ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu konferansta sunulacak bilimsel çalışmalar; özellikle akıllı sistemler, veri analizi, siber güvenlik, yapay zekâ uygulamaları ve görüntü işleme gibi birçok alanda yeni mühendislik çözümleri, uygulamalar ve araştırma bulgularıyla literatüre önemli katkılar sunacak. Bu sayede hem akademik bilgi birikimimizi geliştirecek hem de gelecekteki araştırmalar için yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır." Prof. Dr. Gürkan, bu yıl konferansa 263 bildiri başvurusu yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: “Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 171 bildiri sunulmak üzere kabul edildi. Bu bildirilerden 136’sı yüz yüze, 21’i ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek şekilde konferans programımıza dâhil edildi.”

PROF. DR. TÜLAY YILDIRIM: AKILLI SİSTEMLER ALANINDA ÖNCÜ KONFERANS

ASYU Düzenleme Kurulu Genel Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Yıldırım ise konferansın köklü geçmişine dikkat çekerek, ASYU Konferansı’nın Türkiye’de yapay zekâ ve akıllı sistemler alanında öncü konferanslardan biri haline geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Tülay Yıldırım, “Bilimsel çıktılarının yanı sıra, genç araştırmacıların kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sunması da ASYU’nun en büyük katkılarından biri. Bu yıl da çok sayıda nitelikli bildiri sunulacak; alanın gelişimine önemli katkılar sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKÂ, MAKİNE ÖĞRENMESİ, SİBER GÜVENLİK…

10-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ASYU Konferansı’nda; siber güvenlik, veri mühendisliği, derin öğrenme, makine öğrenmesi, akıllı optimizasyon algoritmaları, endüstriyel yapay zekâ uygulamaları, doğal dil işleme, görüntü İşleme, robotik, gömülü sistemler ve uygulamaları, gömülü ve otonom sistemler, bulanık mantık, yapay zekada ileri yöntemler konulu oturumlar düzenlendi. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı bu etiklikte; sağlık, enerji, ulaştırma, mühendislik eğitimi, savunma sanayi, finans, işletme gibi alanlara yönelik yenilikçi fikirler de ortaya kondu.