Bursa Teknik Üniversitesinde 13. Geleneksel Genç Mühendisler Sergisi açıldı. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dönem sonu projelerinin sergilendiği alanı ziyaret eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Mezun olmadan mühendislik problemlerini çözme başarısı gösteren siz öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.BURSA (İGFA) - BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri, Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok Fuaye alanında sergilendi.



Elektrik Elektronik Mühendisliği 2’nci ve 3’ncü sınıf öğrencilerinin “Elektromanyetik Alanlar”, “Güç Elektroniği” ve “Elektrik Makinaları” derslerinde verilen proje ödevlerinin sergisine, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da katıldı.

Öğrencilerin projelerini tek tek inceleyen Rektör Naci Çağlar, “Burada sergilenen projeler öğrencilerimizin, mühendislik biliminin temellerini ne kadar sağlam bir şekilde kavradıklarını ve bu bilgileri pratikte nasıl kullanabildiklerini ortaya koyuyor. Elektrik ve elektronik mühendisliği gibi dinamik ve hızlı gelişen bir alanda, öğrencilerimizin bu projelerle gösterdikleri performans, üniversitemizin mühendislik eğitimindeki güçlü altyapısının bir yansımasıdır” dedi.

BTÜ’de yürütülen eğitim çalışmalarının, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda öğrencileri iş hayatına hazırlayan projelerle desteklendiğini ifade eden Rektör Çağlar, “Bu projeler, öğrencilerimizin sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda problem çözme, takım çalışması ve yaratıcılık gibi becerilerini de geliştiriyor. Projeler sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan mühendislik problemlerini çözmeye başlıyor ve bunun sonucunda donanımlı bir şekilde mezun oluyor. Bu doğrultuda projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrencilerimize ve onları yönlendiren değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergilenen projeler hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Tabakcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sergimizde 3 farklı dersi konu alan projelerimiz yer alıyor. Örneğin öğrencimiz Mustafa Sevinç tarafından hazırlanan “PMSM Motor” projesinde PermanentMagnetSynchronous Motoru (PMSM) tasarlanıp, üzerinde inceleme yapıldı. Proje ile motor teknolojilerinin geliştirilmesine katkı amaçlanıyor. Öğrencimiz Kübra Yiğit’in “Akıllı Garaj” projesinde ise çift güvenlikli ve akıllı garaj sistemi tasarımı amaçlandı. Ayrıca projede HC06 Bluetooth modülü kullanılarak aracın uzaktan kontrolü sağlandı. Aracın önüne koyduğumuz mıknatıs ve garaj kapımızda bulunan RFID sayesinde çift yöntemli giriş sağlandı.”