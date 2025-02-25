İzmir'de Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil hale getirmek için Pınarbaşı’ndaki fidanlığını modernize ederek üretim kapasitesini artırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde a bulunan yaklaşık 2 milyon metrekarelik yeşil alan, bu çalışmalar sayesinde daha verimli şekilde değerlendirilecek.

Bornova Belediyesi, ilçeyi daha yeşil ve renkli hale getirmek için önemli bir adım attı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Pınarbaşı’nda faaliyet gösteren fidanlık, modernize edilerek üretim kapasitesi artırıldı. Sulama ve ısıtma sistemleri yenilenen fidanlık sayesinde ilçede daha fazla ağaç, bitki ve çiçek üretilecek.

Fidanlıkta Bornova’nın iklim şartlarına uygun birçok bitki ve ağaç türü üretildi.

Çelikleme ve tohum çimlendirme yöntemiyle üretilen bitkiler arasında Meksika petunyası, gül, zeytin çalısı, kartopu, lavanta, zakkum, ateş dikeni, bahçe külü, çim palmiyesi, ortanca ve begonvil gibi çalı türleri bulunuyor. Ağaç türleri arasında ise tespih ağacı, limon servi, leylandi, akasya ve jakaranda öne çıkıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki yeşil alanları artırmak ve mevcut alanları daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeşil alanları koruyarak ve genişleterek Bornova’da daha yaşanabilir bir çevre yaratmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ekşi, "Parklarımızı, bahçelerimizi ve rekreasyon alanlarımızı kendi üretimimiz olan bitkilerle süsleyerek hem sürdürülebilir bir model oluşturuyoruz hem de ilçemizin doğal güzelliklerini artırıyoruz. Pınarbaşı’ndaki fidanlığımızın kapasitesini artırarak, Bornova’nın her köşesini daha yeşil hale getireceğiz” diye konuştu.