İzmir Bornova Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınları üretime teşvik etmek için başlattığı Kent Bostanı projesinin ilk hasadı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katılımıyla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı’nda kadınların ilk hasat heyecanına ortak olan Başkan Eşki hem sohbet etti hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlar emeğiyle yetişen karnabahar, brokoli, ıspanak ve soğanları hasat eden kadınlar proje için Başkan Eşki’ye teşekkürlerini iletti.

Başkan Eşki, projenin önemine vurgu yaparak "Kent Bostanları çok yönlü bir proje. En temelde ev hanımları sağlıklı ve taptaze sebzeleri üretiyor, üretime katılıyorlar. Bu üretimi gerçekleştirebilmek için haftada en az iki gün bostanda bir araya geliyor, sosyalleşiyor birbirini tanıyor. Geçtiğimiz haftalarda buraya gelen kadınlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği ve aile içi şiddet ile ilgili eğitim verdik. Aslında toplumda ulaşılması daha zor olan bir kesimle bağ kurup, farklı eğitimlerle sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Son olarak da bu üretim aile bütçesine de katkı sağlıyor. Fidesini, suyunu, toprağını biz veriyoruz, onlar üretiyor ve bu bahçeden çıkan ürünler hem kendilerine hem çocuklarına ya da komşularına birer öğün oluyor. İçinde üretim, eğitim, dayanışma ve sağlıklı gıda olan bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Sonraki Kent Bostanı Altındağ’a

Başkan Ömer Eşki, projeye beklenenden çok daha büyük talep olması nedeniyle Bornova Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde Kent Bostanları kuracağını ifade etti. İkinci Kent Bostanı’nın önümüzdeki aylarda Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi yanında açılacağı müjdesini veren Başkan Eşki, “Her yerden talep geliyor. Önümüzdeki süreçte yine dezavantajlı bölgeler önce olmak üzere farklı noktalarda Kent Bostanları oluşturulacak” dedi.

Kadınlar çiftçiliği ve dayanışmayı öğreniyor

Proje kapsamında 38 kadın, 25 metrekarelik alanlarda haftada iki gün çalışarak karnabahar, lahana, marul brokoli, ıspanak ve daha pek çok kış sebzesi yetiştiriyor. Bahçeler gelen başvuruya göre ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Bahçelere ekilen fideler, sulama için kullanılan su Bornova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanırken, belediye bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri üretim süreci boyunca kadınlara eğitim veriyor uygulamalarını yakından izliyor. Bahçe kullanma hakkı aldığı halde ürünlerin ekimini gerçekleştirmeyen ya da bakımını yapmayanların kullanım hakkı ellerinden alınarak yedekte bekleyenlere veriliyor. Birkaç hafta içinde kış hasadının tamamlanmasının ardından domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak gibi yazlık ürünlerle üretime devam edilecek.