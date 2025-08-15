Bornova Belediyesi, Türkiye’de ilçe düzeyinde ilk kez tam anlamıyla dijital ikizini oluşturduğu Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi ile güvenlik ve temizlik süreçlerini 3 binden fazla kamera ve sensörle anlık takip edecek.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Türkiye'de ilçe düzeyinde ilk kez tam anlamıyla dijital ikizini oluşturduğu Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi çalışmalarını hızla sürdürüyor. Proje kapsamında ilçenin dört bir yanına yerleştirilen kameralar ile güvenlik ve temizlik anlık olarak izlenecek. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaları 5. Sanayi Sitesi, Süvari Caddesi ve Küçük Park’ta yerinde inceledi.

Dijital dönüşümle Bornova 7/24 izlenecek

Başkan Ömer Eşki, 5. Sanayi Sitesi’nde yaptığı incelemede, bölgede sıkça karşılaşılan kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için hem yeni moloz döküm sahasının devreye alınacağını hem de kameralarla izleme yapılacağını söyledi:

“Bornova’yı hem Türkiye’nin en güvenli kenti, hem de Türkiye’nin en temiz kenti yapmak için yola çıktık. 3 binden fazla kamera ile ilçedeki her noktayı gözetleyeceğiz. Kentin güvenliği ve temizliği takip altında olacak. İzlenebilir, takip edilebilir bir Bornova kuracağız.”

Süvari Caddesi’nde güvenlik ve temizlik için teknoloji

Bornova’nın en yoğun bölgelerinden Süvari Caddesi’nde de çalışmaları inceleyen Başkan Eşki, caddenin hem araç hem yaya trafiğinin yoğunluğuna hem de kafe ve restoran işletmelerine dikkat çekerek, “Burası zaman zaman adli olayların yaşandığı bir cadde. Yeni kamera sistemleriyle kaldırım işgalleri, anlık çöp durumu ve güvenlik tek merkezden izlenecek. ‘Dijitalleşme ve Akıllı Şehir’ vizyonumuz burada da hayata geçiyor.” diye konuştu.

Küçük Park’ta asayiş ve düzen için akıllı sistemler

Bornova’nın en hareketli noktalarından Küçük Park’ta güvenlik sorunlarına ve düzensizliğe karşı adımlar atan Bornova Belediyesi, moto kuryeler için özel park alanı oluşturdu. Başkan Eşki, kamera sistemlerinin caydırıcılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kameralar, sahipsiz eşyaları algıladığında anında alarm veriyor, zabıta ve emniyet bilgilendiriliyor. Ayrıca günlük yaya sayısı ölçülebilecek. İZSU çalışmalarının ardından Küçük Park’ı İzmir’e yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz.”

Türkiye’nin ilk ilçe dijital ikizi

Bornova Belediyesi’nin kurduğu Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi, dijital, kentsel ve yeşil dönüşüm vizyonuyla altyapı, çevre, enerji ve güvenlik süreçlerini bilimsel verilerle tek merkezden yönetmeyi hedefliyor.

Sayısal arazi ve yüzey modeliyle oluşturulan 3 boyutlu kent modeli sayesinde park aydınlatmalarından sosyal yardımlara, enerji tüketiminden çevresel risklere kadar tüm veriler anlık yönetilecek. Merkez aynı zamanda karar destek sistemi ve kriz masası olarak görev yapacak.

Projeyle birlikte Akıllı Çevre, Akıllı Enerji, Akıllı Ulaşım, Akıllı Altyapı gibi bileşenler tek platformda birleşiyor. Büyük Veri, IoT sensörleri ve Context Broker altyapısı ile gerçek zamanlı karar destek sistemleri devreye giriyor. Üniversiteler, özel sektör ve girişimciler için bir inovasyon ekosistemi oluşturularak akıllı şehir çözümlerinin test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Karar destek sisteminin yılbaşından itibaren devreye alınması planlanıyor.