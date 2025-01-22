Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında ölenlerin sayısının DNA testleri sonucunda 79’a çıktığını açıkladı.BOLU (İGFA) - Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini belirtti.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangının ardından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alındığını açıkladı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1882076739150451049

Bakan Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ettiğini kaydetti.