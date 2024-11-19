Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, Gerede ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek halkın sorunlarını dinledi ve partinin milli görüş vizyonunu paylaştı. İlçe halkı ve esnaflar tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Baskın, Yeniden Refah Partisi’nin her derde deva çözüm önerilerini anlattı.BOLU (İGFA) - Başkan Baskın, Gerede ziyareti sırasında esnafların sıkıntılarını dinlerken, partinin çözüm odaklı politikalarını da dile getirdi. Başkan Baskın, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

“Gerede teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin samimi teveccühü bizleri mutlu etti. Yeniden Refah Partisi olarak, halkımızın dertlerini dinlemek ve çözüm önerilerimizi paylaşmak için her zaman sahadayız. Bu nazik karşılamaları için Geredeli kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanlığı heyeti, ziyaretleri kapsamında Büyük Birlik Partisi Gerede Belediye Başkan Adayı Akif Allar’ı da makamında ziyaret etti. Başkan Baskın, Allar’a Merhum Lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Davam” kitabını hediye ederek şu sözleri dile getirdi:

“Milli Görüş’ün izinde yürüyen bir anlayışla, halkımızın refahı ve ülkemizin kalkınması için çalışan herkesle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Misafirperverliği ve hoş sohbeti için Akif Allar’a teşekkür ederiz.”

"BOLU KADIN KOLLARI VE GEREDE TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR"

Başkan Baskın, ziyaretlerde kendisine eşlik eden Gerede İlçe Başkanı Servet Bayraktar, Bolu Kadın Kolları Başkanı Deniz Arslan ve diğer teşkilat üyelerine teşekkür ederek, partinin Bolu genelindeki teşkilat yapısının güçlenerek büyüdüğünü belirtti.