Muğla Bodrum'da 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde 8. Yarı Maraton’a ev sahipliği yapacak. Bodrum’u küresel spor merkezi haline getirecek maratonda 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla spor, müzik ve festival bir arada yşanacak. Katılımcılar, Ege’nin mavisi ve tarihi dokusu eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşayacak.Mesut IŞIK / MUĞLA (İGFA) - Bodrum, 3-5 Ekim 2025’te 8. Bodrum Yarı Maratonu’na hazırlanıyor.

Mint Organizasyon tarafından Asics, Bodrum Belediyesi ve Bodrium Hotel&Spa sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleşecek.

Festival havasındaki maraton, sporu Bodrum’un tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacak.Üç Farklı Parkur 21K: 5 Ekim’de 07.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak.

Myndos Kapısı, Bitez, Konacık, Antik Tiyatro ve Kumbahçe Sahili’ni kapsayan 3 saatlik parkur, tarih ve doğayı birleştiriyor.

10K: 07.45’te başlayacak. Marina, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro ve Barlar Sokağı’ndan geçen tempolu bir koşu sunarken, 5K ise saat 07.45’te start alacak. Bu parkur ise spora yeni başlayanlar için ideal, kısa ama keyifli olacak.

Türkiye ve dünyadan binlerce sporcu, Bodrum’un eşsiz manzarasında koşacak.

Etkinlik, uluslararası katılımla spor ve kültürel buluşma noktası olacak.

3 gün boyunca Belediye Meydanı’nda stantlar, müzik ve sosyal etkinliklerle festival atmosferi yaşanacak.

21K, 10K ve 5K’da genel klasman ile yaş kategorilerinde ilk üç sporcular ödüllendirilecek.

Sonuçlar bodrumyarimaratonu.com’da yayınlanacak.