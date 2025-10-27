Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine bugün Ankara'yı geliyor. Ziyarette Türkiye-İngiltere stratejik ilişkileri ve güncel bölgesel, uluslararası gelişmeler görüşülecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Görüşme Cumhurbaşkanlığı'nın programına göre saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.