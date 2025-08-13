Gazeteci Yazar Mesut Demir, “Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizisinde Bursada Bugün haber sitesinin kuruluştan günümüze hikayesini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bir Bursada Bugün hikayesi! Anılarla dolu yıllar…

“Yerel medyalarda neler oluyor?” yazı dizilerinde “Bir Bursada Bugün hikayesi” bölümlerine devam ediyoruz.

Yazı dizilerime oldukça yoğun tepkiler aldım. Olumlu ya da olumsuz tepkilerden dolayı herkese teşekkür ederim.

YIL 2013-2014-2015…

Bursada Bugün haber sitesinin şaha kalktığı yıllar…

Recep Aydın’ın sahibi olduğu, Necati Kartal’ın Genel Yayın Yönetmeni, Barbaros Koçanalı’nın Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptığı yıllarda, Zeno İş Merkezi’nde yaklaşık 20 kişilik bir ekiple Bursada Bugün’ü marka medya olması için çabalıyorduk.

O dönemde Hüseyin Altınırmak, Rabia Deniz, Hakan Olcay, Emine Pınar Turan, Ersel Nalbant, Elif Aydın, Cem Kuruçay, Mehmet Mutlu, Arzu Çapar, Yeliz Canbolat, Şenay, Zehra gibi ismini hatırlayamadığım muhabir, editör, kurumsal iletişim ve TV ekibiyle birlikte başarılı işlere imza atmıştık.

Sadece haber çalışması değil, TV programları, etkinlik ve basın toplantılarından canlı yayınlarla bir marka olmuştu Bursada Bugün…

Hatta, Sönmez Medya’nın her yıl düzenlediği lansmanları vardı. Merinos AKKM’de düzenledikleri lansmanında kameramı ve canlı yayın sistemimi kurup röportajlarla canlı yayın yapmıştık.

Kameranın arkasında da önünde de ben çalışıyorum. Canlı yayını açıp kamera önüne geçip meslektaşlarımız ve kamuoyunun önde gelen isimleriyle canlı yayında röportajlar yapıyorduk.

Yine…

Bursada Bugün Medyalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlemiştik Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Dobruca Tesisleri’nde…

Olay, Bursa Hakimiyet, Kent, Bursa Haber, Yeni Dönem, haber ajansları gibi birçok medya kuruluşu takım çıkartmıştı.

Tüm takımlara ayrı renkte forma, spor ayakkabı vermiştik. Formaların arkasında Bursada Bugün logosu yer alıyordu.

Lig usulü yapılan müsabakalarda profesyonel hakemler görev almıştı.

Tüm maçları canlı yayınla Bursada Bugün’de yayınladık.

Turnuva sonunda AS TV şampiyon olurken, Anadolu Ajansı ikinci, Doğan Haber Ajansı üçüncü, Olay Gazetesi ise dördüncü oldu. Turnuvada 21 gol atan Olay Gazetesi'nden Evren Öztürk gol krallığı tacını takmıştı.

Bu yıllarda 17 ilçede 1067 mahalleyi 2 tur dolaşarak insanlara dokunduk, sorunlarını haberleştirdik.

Bir yandan sürekli billboardlarda reklamlarımız yayınlandı.

Hiç unutmuyorum…

Tek kapılı palio marka arabamızla Emine Pınar Turan ile birlikte dağ yöresinde haber çalışmalarına gittik.

Yola çıktığımızda Bursa merkezinde bulutlu bir hava vardı.

Orhaneli ve Büyükorhan’a vardığımızda her taraf bir anda karla kaplandı. Yollar buz pistine dönmüştü.

Dualar ederek yolumuza devam ettik. Haber çalışmalarımızı tamamladık.

Aracımızla kaya kaya Bursa’ya sağ salim ulaşmıştık.

Bursaspor maçları öncesi ve sonrası Hüseyin Altınırmak ile birlikte taraftarlarla röportajlar yapıyor, maçları canlı anlatımlarla Bursada Bugün’de yayınlıyorduk.

Unutamayacağım bir anımız da, çevre otoyolunda gece 4’te yaşanan kazaydı.

İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile birlikte eşofmanlarımızla yatağımızdan kalkarak olay yerine gittik. Yol trafiğe kapalı, trafik polisleri geçmemize izin vermiyordu. Biz yine de ters yönden dualar ederek olay yerine gittik.

Tır ile kamyon kaza yapmış, yoğun sisin olduğu oto yolda ambulans yaralıları almaya gelmişti. O sırada sisten önünü görmeyen bir başka TIR ambulans ve araçlara çarpmış, aynı anda iki kaza meydana gelmişti.

Kameramla bir yandan haber çalışması yapıyoruz, bir yandan yardıma isteyen yaralılara yardım ediyorduk.

Kameramla çekim yaparken birinin bana baktığını hissetim. Soluma baktığımda kamyonun tekerleği arasına sıkışmış sadece kafası gözüken birini gördüm. Gözleri açık bana bakıyordu.

Üzerimden soğuk su dökülür gibi oldum.

Kendime geldim ve hemen sağlık görevlilerini çağırdım bağırarak, “Burada biri var, lastiğe sıkışmış, yardım edin” dedim.

Sağlık görevlisi koşarak geldi ve “Bu ölmüş” dedi. Diğer yaralıların yardımına koştu.

Sabah saat 6-7 civarıydı.

Vali, belediye başkanları, milletvekilleri herkes oradaydı.

Ben laptopumu açtım, yol kenarına oturdum.

Çektiğim videoları ve fotoğrafları haberle birlikte Bursada Bugün sistemine yükledim.

Bir yandan haberleri geçiyor, bir yandan vali, belediye başkanları ve milletvekilleriyle röportaj yapıyordum.

Yıllar çabuk geçti.

Benim bıraktığım yılda (2015), Bursada Bugün’ün aylık sayfa görüntülenme (tıklanma) rakamı ortalama 15 milyonu bulmuştu.

O yıllar baskılı gazeteler daha revaçta, internet haber sitelerinin çok az takip edildiği dönemlerdi.

Bir gün Recep Aydın beni çağırdı ve Bursada Bugün’ü satacağını söyledi.

O gün Büke Dershanesi sahibi Bülent Büke talipti. Ben de Recep Aydın’a, “Madem satacaksınız ben müsaade isteyeyim” dedim ve helalleşerek tazminat almadan ayrıldım.

Bülent Büke, o dönem bazı gazetelere de talipti.

Ama medyaları alır gibi pazarlık yaptı, hiçbirini almadı. Adam çok iyi PR yaptı o dönemde.

Şimdi nerelerde kim bilir?

Derken…

2015 yılında ben ayrıldıktan sonra Bursada Bugün, o dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in o dönem yakın arkadaşı Bahri Atalay’a 800 bin liraya satıldı.

2018 yılı Haziran ayına kadar Bahri Atalay’da olan Bursada Bugün, bünyesine bir de radyo eklemişti.

YIL 2018…

O dönem Özel Esentepe Hastanesi’nin sahibi (Şimdi ki New Esentepe Hastanesi) Dr. Ergin Kopal ile çok iyi bir dostluğumuz vardı. Sağlık yayınları yapan bir TV Kanalı açmayı düşünüyorduk.

O süreçte Özel Anadolu Hastanesi’ni (Şimdi ki New Anadolu Hastanesi) satın aldı Dr. Ergin Kopal…

TV Kanalı projemizi 6 ay gibi bir süre askıya almıştık.

2018 yılı mayıs ayında Bursada Bugün’ün satılacağını duydum.

Bursada Bugün’ün satış olayı öğrenince Dr. Ergin Kopal’a gittim ve durumu anlattım.

“Ben masaya oturursam satın almadan kalkmam” dedi. Hastaneden doktorlarından Özgür hoca, satış sürecinde görüşmeleri yapıyordu…

Devamı sonraki yazılarımda…

Sağlıklı ve esen kalın…