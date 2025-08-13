Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Pazaryeri İlçe Teşkilatı’nda istifa depremi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde MHP’li Belediye Meclis Üyelerinin görevlerinden ayrılmasının ardından, bu kez İlçe Başkanı Onur Yalamaç istifa etti.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Yoğun iş temposunu gerekçe gösteren MHP Bilecik Pazaryeri İlçe Başkanı Onur Yalamaç, görevini aksatmamak adına istifa kararı aldığını açıkladı.

İlçe başkanlığı görevini bugüne kadar gurur ve özveriyle sürdürdüğünü belirten Yalamaç, “Yoğun iş çalışmalarım nedeniyle partime ve ilçeme yeterince zaman ayıramayacağım için bu kararı aldım” dedi.