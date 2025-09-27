Türkiye’nin uluslararası prestije sahip orkestralarından Bilkent Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sezonunun zengin konser programını açıkladı.ANKARA (İGFA) - BSO, sanatseverleri sürükleyici konserlerle ve dünyaca ünlü sanatçılar eşliğinde unutulmaz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Hem klasik repertuvarlara saygı duruşunda bulunan hem de toplumsal ve popüler kültüre dokunan özel konserlere yer verilen program, uluslararası solistler, dünya prömiyerleri ve genç dinleyicileri hedef alan içeriği ile hem sanatsal derinlik hem de geniş kitlelere erişimi hedefliyor.

Sezonun İlk Notaları Odeon’da

27 Eylül 2025 tarihinde Bilkent Odeon’da gerçekleşecek Uluslararası Glinka Vokal Yarışması Gala Konseri’nde, Şef Ayyub Guliyev yönetiminde, Mariinsky Tiyatrosu’nun yıldız sopranosu Albina Shagimuratova ve ödüllü genç solistler, opera tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dünya Yıldızları ve Dev Senfoniler

BSO sezon açılış konserini 11 Ekim’de gerçekleştirecek. Sezon boyunca BSO sahnesinde Inmo Yang, Eldbjørg Hemsing, Carolin Widmann, Dimitry Shishkin, Kristóf Baráti, Leila Josefowicz, Lucas Debargue, Valeriy Sokolov, Anne Gastinel, Gülsin Onay ve Fazıl Say gibi dünya çapında tanınan solistler yer alacak.