Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, ormanlık alanda kontrolü kaybeden traktör sürücüsü yaralandı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

E.Ö. yönetimindeki 11 AB 064 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüye, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından E.Ö.'yü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.