Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesine yapımı tamamlanan konutlarda hak sahibi kura çekimi yapıldı.BİLECİK (İGFA) - Ankara’da düzenlenen kura çekimi sonrası Pazaryeri ilçesinde toplu konut sahipleri daireleri belirlenirken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına TOKİ 2 Etap müjdesi verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tekin, hak sahiplerine evlerinde güle güle oturmayı nasip etsin derken Pazaryeri ilçemizde TOKİ tarafından yapılan 105 konut için bu gün hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Vatandaşlarımıza Allah güle güle oturmak nasip etsin. Pazaryeri Belediyesi olarak TOKİ 2. Etap çalışmalarımız devam ediyor. Tek Sevdamız Pazaryeri” açıklamasını yaptı.