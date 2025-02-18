51 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-46” operasyonlarında; 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adıyaman, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bayburt, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yozgat ve Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince "Gürz-46" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 282 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Operasyonlar sonucu 2 AK 47 tüfeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.