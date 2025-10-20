Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla anlamlı bir kutlama programı düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende, Pazaryeri Muhtarlar Birliği adına Dereboğaz Mahalle Muhtarı Mustafa Kırda, Çarşı Mahalle Muhtarı Gencer Şimşek ve Sarnıç Köyü Muhtarı Anıl Ana tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Bozcaarmut Köyü Muhtarı Âdem Tekin, muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, tüm muhtarların gününü kutladı. Törenin ardından kutlamalar sona erdi.

Tören sonrası Pazaryeri Kaymakam Vekili Akın Ağca, muhtarları makamında kabul ederek günlerini tebrik etti.

Günün anlam ve önemine uygun olarak, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde muhtarlar onuruna yemek programı düzenlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Başkan Tekin, “Mahalle ve köylerimizin sesi olan, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlamalara; AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, MHP İlçe Başkanı Vedat Çora, İYİ Parti İlçe Başkanı Ender Metin, İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunak, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ile çok sayıda mahalle ve köy muhtarı katıldı.