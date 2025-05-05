Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Pazaryeri-İnegöl-Bursa karayolu üzerinde Kınık köyü yakınlarında gerçekleşti.

S. M. Ç. yönetimindeki 55 APS 024 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki 26 AJC 722 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü S. M. Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan M. B. yola düşerek yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.