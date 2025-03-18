Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tören, Pazaryeri Hükümet Konağı önünde başladı. İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkan Vekili Büşra Kanat, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program, Pazaryeri Kültür Merkezi’nde devam etti.

Burada öğrenciler, Çanakkale Zaferi’nin önemini anlatan şiirler okudu ve gösteriler sahneledi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Törene ilçe kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Başkan Vekili Büşra Kanat, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, okul yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin aziz hatırasına duyulan minnettarlık ve birlik ruhu, törende bir kez daha gözler önüne serildi.