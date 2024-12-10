Basın İlan Kurumu (BİK), Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliklerle, gazete ve internet haber sitelerinin elektronik ortamda denetlenmesine olanak tanıdı. Süreli yayınların kadro şartlarında da düzenleme yapan BİK, 2 personel istihdam etme zorunluluğunu 1'e indirdi.ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne ilişkin değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne ilişkin değişiklikler, bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

Mevzuat düzenlemeleri kapsamında, Kurumun yerinde gerçekleştirdiği denetimlerin mevcut teknik alt yapı ve imkânlarla elektronik ortamda da gerçekleştirebileceği değerlendirilerek Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 92. maddesinde yapılan değişiklikle gazete ve internet haber sitelerinin elektronik ortamda denetlenebilmesine olanak tanındı.

Bir diğer düzenleme de sadece resmî reklam yayımlama hakkı bulunan süreli yayınların kadro şartlarına ilişkin Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 82 ve 88. maddelerinde gerçekleştirildi.

Bu kapsamdaki gazete ve dergiler ile internet haber sitelerinin 2 personel istihdam etme zorunluluğu 1’e düşürüldü.

Değişiklikler, 10 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.