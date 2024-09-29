Bayburt'ta İmam Hatip Lisesi'nden Çaykara yoluna çıkış kavşağında kaza yaşandı. 

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Bayburt'ta İmam Hatip Lisesi'nden Çaykara yoluna çıkış kavşağınd akaza yaşandı. 

29 plakalı otomobiliyle Çaykara Yolu'na çıkış yapan H.N., D-915 yolunda A.B. yönetiminde seyir halinde 69 plakalı belediye kamyonu ile çarpıştı.   

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde olan 5 kişi daha yaralandı. 

Yaralılar, kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor. 