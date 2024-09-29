Bayburt'ta İmam Hatip Lisesi'nden Çaykara yoluna çıkış kavşağında kaza yaşandı.

Bayburt'ta İmam Hatip Lisesi'nden Çaykara yoluna çıkış kavşağınd akaza yaşandı.

29 plakalı otomobiliyle Çaykara Yolu'na çıkış yapan H.N., D-915 yolunda A.B. yönetiminde seyir halinde 69 plakalı belediye kamyonu ile çarpıştı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde olan 5 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.