Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan 2024-2028 TR41 Bölge Planı, Bilecik’te düzenlenen geniş kapsamlı bir toplantıyla tanıtıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - BEBKA'nın 2024-2028 TR41 Bölge Planı, Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Bölgenin kalkınma stratejileri açısından büyük önem taşıyan planın toplantısına; Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl başkanlık ederken, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılım sağladı. İl ve ilçe protokollerinin katılım sağladığı toplantıda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına yönelik hedefler masaya yatırıldı.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçenin kalkınma sürecine yönelik yeni fırsatların değerlendirildiğini ve BEBKA’nın destekleriyle Pazaryeri’nin ekonomik olarak güçlenmesi adına önemli adımlar atılacağını vurguladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise gerçekleşen toplantı sonrası BEBKA desteklemelerinin ilçenin ekonomik potansiyelini artırmak adına yatırımların teşvik edileceğini ve istihdamı güçlendirecek projelerin destekleneceğini belirtti. BEBKA’nın katkılarıyla Pazaryeri’nin kalkınma sürecinin hızlanacağını vurgulayan Başkan Tekin, “İlçemizin ekonomik gücünü artırmak, yerel üreticilerimize destek olmak ve sürdürülebilir projeler geliştirmek için tüm imkanları seferber edilecektir” dedi.

Pazaryeri’nin tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında daha güçlü bir konuma gelmesi için çeşitli hibe ve teşvik programlarının değerlendirileceği belirtilirken, yerel üreticilerin ve girişimcilerin de bu projelerden faydalanması bekleniyor. İlçede yeni iş sahalarının açılması ve üretimin artırılması için çalışmaların hız kesmeden süreceği ifade edildi.