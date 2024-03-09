Açılış töreninde konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt’un ilk katılım finans kurumu olan Ziraat Katılım Şubesi’nin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Memleketinde bulunmanın gururu ve onurunu yaşadığını söyleyen Kavcıoğlu, görev yaptığı her yerden Bayburt’a katkı sunmayı amaçladığını belirterek, “Bu şubemiz Bayburt’un gelişimine katkı sunak.

Bizler Bayburtlular olarak hep beraber çok çalışarak, Bayburt’un içerdeki ve dışarıdaki gücünü birleştirerek şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bayburt’un nüfusu azdır ama dışarda yetişen insanımız Türkiye ekonomisine her yönüyle katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Bayburt yiğidin harman olduğu yerdir. Bu yiğitlerin Türkiye için neler yaptığını herkes biliyor” dedi.

Bayburt’ta 6 tane banka şubesi olduğunu, çok yakın bir zamanda bir bankanın daha Bayburt’ta şube açacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Bunların yansıması sanayimize, organize sanayimize ve şehir merkezimize doğru yayılacak ve Bayburt’ta da nüfus bununla beraber artacak. Böylelikle ekonomimiz daha fazla gelişecek ve şehrimizi istediğimiz noktaya getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Bayburt’un özgün ağırlığı bir yüksek şehir olduğunu, vatansever insanlar yetiştirdiğini ifade ederek, desteklerinden ötürü BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de birer konuşma yaparak, Ziraat Katılım Şubesi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, şubenin kazandırılmasındaki emeklerinden dolayı BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür ettiler.