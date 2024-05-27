Ev yaptırmak için yurt dışından köylerine gelen Selman Akkuş ve Emine Akkuş çiftinin evlerinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Emine Akkuş, çıkan yangında zehirlenerek hayatını kaybetti. Camdan atlayarak kurtulan Selman Akkuş ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Akkuş çiftinin evinde sobadan yangın çıktı. Uykusundan uyanan Selman Akkuş ve Emine Akkuş, alevlerin ortasında kaldılar.

Pencereden atlayarak kendini kurtaran Selman Akkuş olayda yaralanırken, Emine Akkuş karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan ekiplerin müdahalesiyle Emine Akkuş'un cansız bedeni evden çıkarıldı.

Zehirlenerek hayatını kaybeden Emine Akkuş'un cenazesi Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangına yaklaşık 7-8 saat müdahale eden itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin diğer evlere sıçrama şüphesiyle alanda soğutma ve yıkım çalışmaları yapıldı.