Trabzon'dan getirttiği silahları Bayburt'ta satan İ.A. isimli şahıs silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Güçlü köyü yolunda şüpheliye ait araç KOM Şube Müdürlüğü ve Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyon ile durduruldu. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, 18 adet fişek, 165 adet mermi ele geçirildi.

Operayonda yakalanan şüpheli İ. A. adliyeye sevk edildi, şüpheli İ.A. savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.