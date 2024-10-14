AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanı seçilen Halil Beşbaş'ın yönetiminde İdris Zengin, Musa Altuntaş, Sefa Eraslan, Meriç Şentürk, Doğan Nazım Aslan, İsak Karadeniz, Dursun Çakır, Ali Rıza Birgül, Ayşe Albeni ve Sonbahar Yazıcı görev aldı.

AK Parti Demirözü İlçe Başkanı seçilen Adem Boncuk'un yönetiminde ise Ahmet Biregen, Sedef Kurtulmuş, Resul Yakut, Emrah Fidan, İkranur Akkuş, Şahin Gülsever, Hakan Yavuz, Muharrem Kabadayı, Arif Çavuş ve Yunus Okumuş görev aldı.

Her iki kongrenin divan başkanlığını Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse yaptı. Kongrelerde Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan birer selamlama konuşması yaptılar.

AK Parti ilçe kongrelerini 28 Ekim'de yapacağı Bayburt Merkez İlçe seçimi ile tamamlayacak.