Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya koyduğu, kafe, restoran ve lokanta işletmelerinin kapı önüne fiyat listesi koyma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bayburt’ta denetim yapıldı.

Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, uygulamaya aykırı hareket eden 7 firmaya 15 bin 204 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan ilimizde bulunan marketlerde de incelemelerde bulunan ekipler, tespit ettikleri usulsüzlüklerle ilgili işlem başlattılar.

Konuyla ilgili Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayburt Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 2024 yılı içerisinde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kafe, restoran ve lokantalarda kapı önüne konulması zorunlu olan fiyat listesi denetimlerinde 7 işletmeye aykırılık nedeniyle toplam 15.204.-TL. İdari para cezası uygulandığı, aynı zamanda zincir market ve perakende ticaret yapan işletmelerde 192 denetim ve 1535 ürün incelenmiş 7 zincir markette tespit edilen aykırılık için idari para cezası uygulanmak üzere firma merkezlerinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmiş,

İl Müdürlüğü bünyesinde 2 firmaya idari işlem tesis edilerek diğer İl Müdürlükleri ile birlikte toplamda 19.548.-TL. İdari para cezası uygulanmıştır.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 106 denetimde 781 ürün incelenerek denetim sonuçları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına iletilmiştir.”