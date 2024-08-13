Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye’deki gelir dağılımındaki farklılıklar bir kez daha gözler önüne serildi. Verilere göre, bankalarda tutulan mevduat miktarları üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri sıralandı.

İstanbul Zirvede, Bayburt Son Sırada

Türkiye’nin en büyük ekonomisine sahip şehri İstanbul, beklendiği gibi listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip ederken, Antalya ve Bursa da ilk beş il arasında yer aldı. Diğer yandan, Türkiye’nin en yoksul ili ise Bayburt oldu. Bayburt’u Ardahan, Kilis, Hakkari ve Gümüşhane izledi.

En Yoksul 10 İl: Bayburt, Ardahan, Kilis, Hakkari, Gümüşhane, Bitlis, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır

En Zengin 10 İl: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Muğla, Konya, Mersin

BDDK verilerine göre, 81 ilin mevduat miktarları üzerinden oluşturulan sıralama şu şekilde:

BDDK’nin açıklamış olduğu mevduatlara ilişkin veriler doğrultusunda en yoksul ilden en zengin ile sıralama şu şekilde:

BAYBURT 3.812.514 TL

ARDAHAN 4.702.019 TL

KİLİS 5.347.536 TL

HAKKARİ 6.022.747 TL

GÜMÜŞHANE 8.197.510 TL

İSTANBUL 6.837.457.854 TL