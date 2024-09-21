Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’da Eğitime Destek Platformu toplantısına katıldı.

Eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin milli ve manevi değerlerimize sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantı Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunmasıyla başladı.

Toplantı, eğitim kurumları ve STK’ların fikirleri ve projeleri ile diğer ortak projelerin görüşülmesi ile devam etti.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunana Vali Eldivan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerimizin en yüksek olduğu Bayburt’umuzda, bu değerlerin öğrencilerimize benimsetilmesi kendi yaşantılarında inşa eden fertler olarak yetişmesi gerektiğini vurgulayarak kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımız arasında ortak koordinasyon, işbirliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda istişarelerde bulunulmasının önemine değindi.

Toplantı, ayın özel gündeminin görüşülmesinin ardından sona erdi.